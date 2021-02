Da Fazio a Santon a Juan Jesus: le uscite della Roma restano bloccate

vedi letture

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità di Bryan Reynolds che di fatto chiude il mercato in entrata della Roma. I giallorossi, rispetto a quelle che erano le idee di inizio mercato, dovrebbero definire ancora alcune cessioni ma il tempo stringe e difficilmente ci saranno grosse sorprese. Nelle scorse ore il nome caldo sul fronte uscite era quello di Davide Santon, con la Roma che aveva trovato l'accordo con lo Spezia per il prestito. Ma il giocatore per ora ha detto no e difficilmente cambierà idea entro le 20. Oltre al terzino, però, sono tanti i giocatori che dovrebbero restare a Roma: Fazio ha detto no al Parma nei giorni scorsi e salvo sorprese resterà a Trigoria. Così come resteranno gli altri giocatori dati in uscita come Juan Jesus e Pastore.