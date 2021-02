Da Frabotta a Fagioli e Dragusin: quante chances per l'U23 con Pirlo. C'è Peeters che aspetta

vedi letture

Sono già sette i ragazzi arrivati dall'Under 23 della Juventus che hanno avuto minutaggio con Andrea Pirlo in questa stagione. Certamente il portabandiera della categoria è Frabotta, che scalpita per giocare anche contro il Crotone, di tre volte più in campo rispetto a chi lo segue. Sin dall'inizio il terzino ha giocato un ruolo importante, anche per gli infortuni di Alex Sandro. Dragusin, nonostante la folta batteria di difensori, ha saputo farsi trovare pronto e ora è anche in aria di rinnovo. Portanova, come Wesley, ha giocato ma ora è altrove (Genoa e Sion, rispettivamente), anche se il primo ha avuto più caps in prima squadra mentre il brasiliano ha giocato in Coppa. Cresce l'attesa per Fagioli, in campo contro la SPAL in Coppa, perché col Crotone può essere tra i protagonisti, tra i convocati per la sfida di oggi l'unico (oltre al portiere Carlo Pinsoglio, ndr) della U23 a non aver ancora giocato coi big è il mediano ventiduenne Daouda Peeters.

Gianluca Frabotta 695'

Radu Dragusin 231'

Manolo Portanova 147'

Wesley 88'

Nicolò Fagioli 87'

Alessandro Di Pardo 44'

Hamza Rafia 43'

Cosimo Marco Da Graca 7'