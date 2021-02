Da Maldini a Pioli, fino a Ibra. Gazidis spiega le scelte del Milan: "Il club era in difficoltà"

Quali sono le strategie per far crescere ancora il Milan dal punto di vista dei risultati sportivi? Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, risponde anche a questa domanda nella lunga intervista per il podcast "Futbol": "Siamo arrivati in un club che si trovava in una situazione finanziaria davvero brutta. Non è una situazione che risolvi dall’oggi al domani, ci vuole del tempo. Anche se non è una cosa popolare abbiamo dovuto ridurre i costi cercando di migliorare le performance. Così abbiamo portato un sacco di nuove idee, ci siamo affidati alle analisi e ad un reparto scouting davvero molto buono, volevamo un qualcuno che guidasse tutto questo e così Maldini è tornato nel club dopo 10 anni per la prima volta. Ci siamo concentrati su giocatori giovani ma anche che avessero voglia di migliorarsi e che fossero orgogliosi di vestire la maglia rossonera. Questo vale anche per Ibrahimovic. Nonostante la sua età, questa per lui è una sfida molto romantica. Riportare in alto il Milan in un gruppo di giovani è una sfida tagliata su misura per lui. Avevamo anche bisogno di trovare il giusto allenatore e l'abbiamo trovato in Pioli".