Da un portoghese all'altro! Le aperture in Portogallo dopo l'annuncio di Mou alla Roma

In Portogallo tutte le aperture dei principali siti sportivi sono dedicate in questo momento alla decisione della Roma di puntare su José Mourinho per i prossimi tre anni. A sorpresa, il club giallorosso ha infatti comunicato che sarà lui - lo Special One - il successore di Paulo Fonseca alla guida della squadra capitolina.