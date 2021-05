Dal -23 del 2019 al +16 attuale. Conte e il gap colmato dalla Juve: "L'Inter è stata straordinaria"

Dal -23 del 2019 al +16 attuale: questo il gap colmato dalla Juventus. Inoltre l'Inter ha una serie di primati e di numeri esaltanti: anche questi dati certificano la crescita nerazzurra? In conferenza stampa alla vigilia della sfida tra bianconeri e nerazzurri, Antonio Conte ha risposto anche a questa domanda: "In un campionato equilibrato c'è stata una squadra che ha fatto cose straordinarie: merito ai calciatori e a tutta l'Inter. Ogni partita vale tre punti ed è l'unica cosa a cui devono pensare i giocatori e tutto l'ambiente. Quando affronti squadre come Juventus, Milan, Napoli, Atalanta e così via il tasso di difficoltà è più elevato. Ma il campionato si vince in 38 partite, tutte valgono allo stesso modo".

