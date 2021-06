Dal mercato a Mourinho, la nuova Roma nasce sull'asse con Londra

Non passa giorno che Tiago Pinto e Josè Mourinho non si sentano per programmare la nuova Roma. E’ così dal 4 maggio scorso, data che ha segnato l’ufficialità del portoghese come allenatore giallorosso dei prossimi tre anni. La pandemia e gli impegni dello Special One poi hanno rafforzato il concetto di ‘smart working’. L’ex Tottenham, infatti, continua a lavorare dalla sua casa a Londra, ma l’asse con la capitale è sempre diretto. Tra call e blitz dei Friedkin, la Roma sta costruendo la prossima stagione e il filo con l’Inghilterra poi non si ferma solo ai contatti tra tecnico, dirigenza e proprietà, ma anche nel mercato si guarda molto alla Premier League. Il nome caldo è quello di Granit Xhaka dell’Arsenal che tra qualche giorno sarà già a Roma, ma con la sua Svizzera, impegnata nel girone dell’Italia al prossimo Europeo. Non si allenerà a Trigoria come inizialmente programmato, bensì al Tre Fontane ma già nella sfida contro gli Azzurri potrà prendere i primi contatti almeno con Spinazzola e Pellegrini. La strada che porta da Londra a Roma, però, non sembra fermarsi al solo Xhaka perché i giallorossi studiano per la difesa anche i profili di Akè e Rudiger del Chelsea. Quest’ultimo, dopo il ‘forza Roma’ pronunciato non appena vinta la Champions League, ha fatto impazzire i tifosi sui social. Un ritorno del tedesco poi era stato ipotizzato già l'estate scorsa quando la trattativa con Smalling sembrava sfumata. In Italia, poi, è arrivato l’inglese e Rudiger è rimasto a Londra conquistando la Champions con Tuchel. Anche nel mercato in uscita tante strade portano in Inghilterra perché Pedro piace all’Everton, mentre per Gianluca Mancini sono diverse le sirene inglesi dopo la stagione positiva nella Capitale almeno a livello individuale. Non è escluso poi che nei prossimi giorni a Londra non faccia un blitz anche lo stesso Tiago Pinto perché è vero che il Covid ha cambiato il modo di lavorare e interagire, ma delle volte sono necessari anche dei faccia a faccia per imprimere l’accelerata necessaria in attesa dello sbarco in Italia di Mourinho.