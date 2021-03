Dall'Atalanta all'Inter: il calendario dell'Udinese da qui alla fine della stagione

vedi letture

Più undici in classifica sul Cagliari quartultimo, un’ottima striscia positiva interrotta solamente nell’ultima sfida contro la Lazio. L’Udinese sta facendo ottime cose, dopo che Gotti era stato messo in discussione, ma le prodezze di De Paul e le parate di Musso hanno contribuito in maniera massiva a una classifica che non può che sorridere, soprattutto considerando gli anni precedenti, probabilmente i peggiori della lunga gestione Pozzo. Tre big ancora da incrociare, l’Atalanta ora, la Juventus a inizio maggio e l’Inter all’ultima di campionato, per quella che potrebbe essere la festa Scudetto.

03.04 Atalanta-Udinese

10.04 Udinese-Torino

17.04 Crotone-Udinese

21.04 Udinese-Cagliari

25.04 Benevento-Udinese

02.05 Udinese-Juventus

09.05 Udinese-Bologna

12.05 Napoli-Udinese

16.05 Udinese-Sampdoria

23.05 Inter-Udinese