Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri

"Siamo venuti qui per gentile concessione della Lega con 4 giorni di riposo contro i 6 del Pisa, il 50% in meno praticamente". Nel post partita di Pisa-Lazio 0-0 Maurizio Sarri non le ha mandate come di consueto a dire, quando gli è stato chiesto di analizzare la sfida valida per il nono turno di Serie A contro i nerazzurri di Gilardino. Nel suo commento l'allenatore biancoceleste ha infatti evidenziato come i toscani avessero goduto di due giorni in più di riposo visto l'impegno di venerdì contro il Milan, a differenza della sua Lazio che aveva invece affrontato la Juve di domenica.

L'ennesima frecciatina nei confronti della Lega da parte di Sarri ha lasciato tuttavia spazio anche alla consapevolezza. Seppur sottolineando i tanti infortuni e i tanti giocatori ancora fuori forma, il tecnico ex Napoli e Juve ultimamente ha iniziato a raccontare la sua seconda sfida laziale da una prospettiva diversa. Certo, la battuta sull'impossibilità di cambiare anche solo un singolo della rosa per il blocco del mercato è arrivata anche stavolta, ma questa è stata seguita da uno sguardo consapevole sulla realtà e, soprattutto, da una dichiarazione d'amore nei confronti del club.

"Il mio calcio oggi non ce la faccio a proporlo. Non ho potuto cambiare neanche un singolo da quando sono arrivato. Questo però mi diverte anche perché devo fare cose diverse, mi dà nuovi stimoli. Diciamo che i motivi per divertirsi ci sono, di motivi per incazzarsi forse anche uno in più. Ma io ci sono dentro e ci sto volentieri", è il messaggio con cui Sarri ha concluso l'intervista a Sky Sport di ieri sera. Una solidità ritrovata, nei fatti e nelle parole, nella prestazione dei giocatori e nei giudizi del comandante. Solamente così, del resto, la Lazio sembra poter "galleggiare" (altro termine usato da Sarri) fino al mercato di gennaio.