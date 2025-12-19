Milan-Hellas, niente trasferta per i tifosi gialloblu residenti a Verona: la decisione
Nuovo stop per i tifosi del Verona. A Firenze la squadra di Paolo Zanetti ha riavuto al proprio fianco i propri sostenitori in seguito all'annullamento del provvedimento che vietava le trasferte ai sostenitori gialloblu per tre mesi, ma nella prossima partita fuori dalle mura di casa Gagliardini e compagni non potranno avere con sé l'aiuto del pubblico.
Non a tutti, ma ai residenti della provincia di Verona. Questa la disposizione del prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, adottata per la sfida Milan-Verona, in programma il 28 dicembre a San Siro.
Al contempo sarà possibile acquistare i ticket dell'evento per i residenti della provincia di Verona con programma di fidelizzazione al MIlan sotttoscritto prima della data del 15 dicembre. Questi ultimi però potranno acquistare i biglietti della partita per tutti i settori di San Siro, ad esclusione del settore ospiti.
Inoltre i biglietti riservati al settore ospiti potranno essere acquistati da chi è nel programma di fidelizzazione dell'Hellas Verona, sottoscritto prima del 15 dicembre, a patto che non siano residenti nella provincia di Verona. Una decisione presa in seguito alla valutazione fatta dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del 15 dicembre 2025 con il Comitato provinciale addetto alla sicurezza dell'ordine pubblico.