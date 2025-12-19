De Sisti: "Fiorentina, l'ultimo posto mette una paura tremenda. Ultimatum a Vanoli un problema"

Giancarlo De Sisti ha scritto la storia con la Fiorentina, vincendo uno Scudetto in maglia viola. Intervistato dal Messaggero Veneto in vista del match contro l'Udinese di domenica, si è espresso descrivendo la situazione del club gigliato, resa ancor più complicata da un pubblico che ora pretende un successo e fa alzare la pressione generale: "La piazza è esigente, l'ultimo posto mette una paura tremenda e la paura non fa mai bene. Lo stadio sarà un fattore".

Un altro problema per De Sisti è quello relativo alla panchina perché Paolo Vanoli, soprattutto dopo il ko per 1-0 contro il Losanna in Conference League e quello per 2-1 di domenica scorsa contro l'Hellas Verona, è sempre più in bilico. Un altro stop potrebbe non essere contemplato: "Dare un ultimatum a un allenatore significa non farlo lavorare nel modo giusto. L'unica cosa da fare è trovare la coesione necessaria per compattare il gruppo in un pungo chiuso".

Scendendo nel dettaglio di cosa non va, De Sisti individua come la produzione di occasioni da gol sia veramente misera e alla base di tutto ciò c'è la mancanza di tranquillità per esprimersi al meglio: "Il primo pericolo è che ogni singolo pensi di risolvere la situazione da solo, e di lì a salvare se stessi poi il passo è breve".