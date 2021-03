Dall'uomo mercato all'eroe che non ti aspetti: la domenica da protagonista di Rade Krunic

Metti una domenica nella non-più-fatal Verona. Mancano Ibra e Calhanoglu, il Milan dal pareggio casalingo con l’Udinese. Dai mugugni, dai dubbi e dal festival. C’è una punizione, chi la tira? Ci pensa Rade Krunic, e dal cilindro tira fuori un coniglio che è un capolavoro. Mette la firma sul successo dei rossoneri, lui che questa incredibile stagione l’ha firmato pochissimo. Prima della gara contro l’Hellas, era a quota 477 minuti disputati in campionato. Soltanto i giovani e i nuovi arrivati hanno giocato meno di lui in questa stagione, titolare appena tre volte in Serie A.

Dal mercato all’eroe che non ti aspetti. Numeri che avevano fatto pensare a un possibile addio, nell’ultima sessione invernale. Magari, col Torino alle porte. Invece il Milan ha tenuto duro, ha chiuso le porte, ha chiarito che il bosniaco non si sarebbe mosso da Milanello. Quella punizione, quella partita di ieri, lo spiega in buona parte. Per i primi posti, servono i campioni e i titolari, ma anche gli eroi che non ti aspetti. Mica solo della domenica, dato che parliamo di un ottimo centrocampista. Come nuova benzina per i sogni di Pioli e del Diavolo, anche quando la spia della riserva inizia a illuminarsi. È duttile, è disponibile, e poi almeno tre punti li ha portati a casa da solo, con un colpo da maestro.