Dalla Francia: Milan-Maignan, la trattativa non decolla. Tre top club alla finestra

vedi letture

Non decolla la trattativa tra tra il Milan e Mike Maignan per il rinnovo del contratto valido fino al 30 giugno 2026. A fare il punto il sito specializzato francese 'Footmercato': l'estremo difensore francese sbarcato a Milano nell'estate 2021 ha chiesto alla società un importante riconoscimento economico, un ingaggio all'altezza dei top portieri al mondo, e in questo momento non c'è l'accordo tra le parti.

La trattativa comunque non s'è fermata. Anche se nel frattempo tre top club hanno avviato i primi contatti e sono pronti a inserirsi non dovesse decollare la trattativa: si tratta di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Chelsea.