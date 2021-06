De Laurentiis: "Contro Commisso poteri politici. Viene dall'America, è da annientare"

Ospite del Passepartout Festival, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del problema delle soprintendenze, che in Italia hanno bloccato più di un progetto di ammodernamento, come accaduto per esempio a Firenze col Franchi: "Commisso ha già buttato 350 milioni nella Fiorentina, vuole fare lo stadio e gli viene detto quello non si può toccare perché un monumento. Ma un monumento a cosa, è per la gente che è vessata a vita da moglie ed amanti e lavoro e vuole andare in uno stadio a sfogare e tu gli impedisci di modernizzarlo perché monumento di cosa... la burocrazia è poi politicizzata, è contro Commisso in quanto americano, per lor Commisso è un potere da annientare. Lo stato è perdente, ma vince perché noi siamo silenti e appecoronati".