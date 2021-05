De Ligt torna sul caso vaccini: "Non ci avevo pensato così tanto, non sono contrario"

“Ho rivisto l’intervista, non sono prevenuto sui vaccini”. Matthijs de Ligt chiarisce ulteriormente la sua posizione in merito ai vaccini dopo l’uscita di ieri: ”Noi giocatori potevamo vaccinarci tutti mercoledì a Zeist (la Coverciano olandese, ndr) ma io non c’ero - spiega a Trouw in patria - ero con la mia famiglia a Heeze. Voglio solo aspettare il mio turno. Non ci avevo pensato così tanto, da calciatore vivi in una bolla. Le mie parole sono esplose e lo capisco: ecco perché ho voluto twittare in seguito”.

Vivi nel nord Italia, dove il virus ha colpito. E tuo padre è un farmacista.

“Vero, ma non ne ho parlato con lui. Ora l’ho capito: non fai il vaccino solo per te stesso, lo fai anche per chi sta intorno a te. Ecco perché lo voglio, per avere più libertà e anche perché non voglio pensare che mi possa improvvisamente ammalare prima di una partita molto importante con l’Olanda”.

La federcalcio olandese non avrebbe dovuto organizzare meglio la vaccinazione?

“Non so. L’allenatore ha detto che non è obbligatorio, che è una nostra decisione”.

Questo caos dimostra quanto sei sotto una lente d’ingrandimento.

“Ci sono abituato ormai, adesso ci accorgiamo che l’Europeo sta arrivando. Dobbiamo rimanere uniti e non pensare a quello che succede fuori. Anche se ovviamente lo fai”.