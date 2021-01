De Zerbi contro il terreno di gioco del Mapei: "Il Sassuolo non può giocare su un campo così"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto all'ultimo respiro contro il Parma: "Per noi è un punto importante, è bello quando una squadra gioca e va contro tutti, contro l'avversario e contro la sfortuna. Perché ci hanno annullato un gol, abbiamo preso un incrocio e subito una rete un po' strana. Abbiamo giocato anche contro il campo, perché il nostro Sassuolo non può giocare in un campo di questo tipo e siamo andati contro anche alla condizione atletica di tanti giocatori che non stanno bene, purtroppo".