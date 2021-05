De Zerbi-Shakhtar, Cassano: "È uno dei migliori, ennesimo scandalo del calcio italiano"

vedi letture

"Abbiamo l'ennesimo scandalo del calcio italiano". Antonio Cassano commenta senza peli sulla lingua il sempre più vicino approdo di mister Roberto De Zerbi alla guida dello Shakhtar in Ucraina. "Uno dei migliori allenatori che c'è in Italia, se ne va allo Shakhtar. Con tutto il rispetto per il club ucraino, in Italia ci sarebbero almeno 4-5 squadre più importanti che potrebbero puntare su De Zerbi. Se si fosse trattato di Real Madrid o Barcellona, ce lo avrei portato direttamente io. Ma allo Shakhtar...", le dichiarazioni di Fantantonio alla Bobo Tv su Twitch riguardo all'allenatore in uscita dal Sassuolo.