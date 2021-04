Deiola, inatteso protagonista del Cagliari di Semplici: tra i migliori nelle ultime due gare

vedi letture

Tra i migliori in campo contro l'Udinese, tra i migliori in campo ieri contro la Roma. Alessandro Deiola nel Cagliari di Leonardo Semplici da riserva s'è trasformato nelle ultime partite in elemento imprescindibile in mezzo al campo. Ad approfondire il tema il sito 'centotrentuno.com', portale che segue da vicino le vicende del club rossoblù.

"Nelle ultime due partite - si legge -, dopo qualche apparizione sempre a gara in corso, Semplici lo ha rispolverato da titolare. Una buona prova di lotta al Friuli con l’Udinese e contro la Roma un’ottima prestazione di cuore e sacrificio. L’uomo a sorpresa, arrivato per mettere una pezza troppo evidente a un vecchio paio di jeans, che invece sta riuscendo a fare tornare di moda i rattoppi. È la politica zero consumi, qualcuno la applica per salvare l’ambiente, a Deiola sta bene per provare a salvare i rossoblù in Serie A".