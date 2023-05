Del Piero torna ad indossare la (nuova) maglia numero 10 della Juve: i social impazziscono

Una delle novità più succose della giornata è lo svelamento ufficiale da parte della Juventus della nuova divisa bianconera per la stagione 2023/24, con tanti richiami gialli e le strisce verticali a richiamare l'origine 'zebrata'. Tra i testimonial d'eccezione in casa bianconera c'era anche Paul Pogba, attuale numero 10 dei bianconeri, ma sui social nell'ultima ora sta letteralmente spopolando un video di un altro numero 10, uno dei più rappresentativi dell'intera storia bianconera: Alessandro Del Piero.

L'ex capitano e fantasista bianconero ha infatti ricevuto in anteprima una divisa 2023/24 bianconera personalizzata con nome e numero e non ha esitato a indossarla, mostrandosi su Instagram per i suoi tantissimi follower, che hanno ovviamente apprezzato non poco. Basti pensare che in poco più di un'ora il post ha realizzato oltre 130mila likes e 4mila commenti.