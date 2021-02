Dentro Musacchio e Lulic, out Anderson e Luiz Felipe. Ufficiali i cambi Lazio in lista UEFA

Come ampiamente previsto, sono ufficiali i cambi della Lazio per quanto riguarda la lista da consegnare alla UEFA per la Champions League: dentro il neo arrivato Musacchio e il rientrante Lulic. Di seguito il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio rende noto l’inserimento all’interno della lista UEFA dei calciatori Mateo Pablo Musacchio e Senad Lulic in sostituzione di Djavan Lorenzo Anderson e Luiz Felipe Ramos Marchi".