"Devono morire tutti prima che Hakimi tiri un rigore". Rivedi Conte dopo la vittoria con l'Hellas

Nel post gara della sfida contro l'Hellas Verona, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte ha parlato anche della crescita di Hakimi. Rivedi il video con le parole dell'allenatore nerazzurro: "L'importante è che non tiri i rigori (ride ndr). Le punizioni ok, ma quando si ferma a fine allenamento lo vedo e penso che se dovessimo arrivare mai ai rigori dovrebbero morire tutti prima di farglielo tirare. È veramente una pippa, peggio di me quando giocavo. A parte gli scherzi, sta crescendo tantissimo e ha margini di miglioramento grandissimi. Non vede magari subito la giocata ma sta migliorando sotto tutti i punti di vista".