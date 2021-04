Di Canio attacca Guardiola: "Dice che la UEFA ammazza i giocatori e fa solo un cambio?"

Paolo Di Canio attacca Pep Guardiola dopo la gara vinta contro il Borussia Dortmund. A pesare le dichiarazioni del catalano sui troppi impegni in questa stagione. Questo il pensiero di Di Canio a Sky. "Guardiola parla di UEFA e FIFA che ammazzano i giocatori e fa solo un cambio? Perché lo fa proprio ora? Non si difende l'indifendibile. Allena il meglio in un anno particolare per tutto il mondo: in ogni azienda servono grandi sacrifici. Ai calciatori è chiesto di fare sette gare in più in un mese in meno: basta, basta, basta. Ti mettono a disposizione venticinque giocatori e poi fai un cambio? C'è qualcosa che non va".