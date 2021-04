Di Canio: "Con la Lazio mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti dei giocatori del Milan"

“Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti di alcuni giocatori”. Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio dice la sua sulla prestazione del Milan contro la Lazio: “Penso a Theo Hernandez che dà due-tre volte la palla orizzontale, cammina, viene richiamato e alza le braccia. Alcuni hanno il fuoco dentro, come Calabria o Saelemaekers; altri non dico che non ci stiano mettendo tutto, però può pesare anche il fatto che fino a poco tempo fa dicevamo potesse competere per il titolo. Ora è crollato”.