Diawara: "Con Mourihno mai avuto spazio. Ma è sempre stato chiaro con me e io lo accetto"

vedi letture

Con appena 306 minuti collezionati nell'ultima stagione, il futuro di Amadou Diawara con la maglia della Roma è sempre più nebuloso. In attesa di aggiornamenti su un sempre più probabile trasferimento, il centrocampista classe '97 ha parlato ad As ripercorrendo anche la sua storia in giallorosso: "I primi due anni sono andati bene, ma alcuni infortuni infortuni al ginocchio e la pandemia hanno fermato la mia crescita. Poi è arrivato Mourinho, lavorare con lui è stato un altro sogno realizzato. Ha portato grande speranza nel club e nella città. Ho avuto un buon rapporto con lui, anche se non ho mai avuto spazio. Sono decisioni tecniche, lui è sempre stato chiaro con me e io lo accetto".