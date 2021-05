Diritti tv, 3 gare del prossimo triennio di Serie A visibili anche su Sky. Le altre 7 solo su DAZN

Non solo DAZN, il prossimo triennio di Serie A sarà visibile anche su Sky. Almeno parzialmente.

La Lega ha appena assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio alla pay-tv di Comcast, che potrà di conseguenza trasmettere l'anticipo del sabato sera, il lunch match della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera in co-esclusiva con DAZN.

Per acquisire questo pacchetto, come riporta Calcio e Finanza, Sky ha offerto 87,5 milioni di euro in media a stagione, che andranno così a sommarsi agli 840 milioni sborsati da DAZN per i pacchetti 1 (sette gare di Serie A in esclusiva) e 3 (tre gare in co-esclusiva).