Diritti tv, decisiva l'assemblea fissata per martedì: il 29 scadono le offerte di Dazn e Sky

Per i diritti tv, l'assemblea della Lega Calcio prevista per martedì, sarà decisiva per l'assegnazione in vista del triennio 2021-2024. La convocazione dei 20 club è stata diramata "con urgenza" visto che il 29 marzo scadono le offerte presentate da Dazn e Sky che stanno dividendo la Serie A. C'è da raggiungere la maggioranza di 14 club per assegnare i diritti, per ora non si è andati oltre a 10. Da una parte i club che appoggiano Dazn tra cui ci sono molte big come Inter, Juve, Napoli, Milan e Lazio, dall'altra il fronte dell'astensione guidato dalla Roma e in cui figurano tante medio-piccole. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.