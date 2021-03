Diritti tv, fumata nera sul pacchetto 2: offerta Sky troppo bassa. 7 club astenuti, serve nuova asta

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Fumata nera in Lega Serie A per l'assegnazione dell'ultimo pacchetto dei diritti tv per il campionato 2021/24. Sette società (Juve, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina) si sono astenute al momento del voto sulla offerta di Sky per trasmettere tre gare a giornata in co-esclusiva con Dazn: servirà quindi un nuovo bando. (ANSA).

Oltre ai 7 astenuti sopracitati, sono 13 i club che hanno votato sì: si tratta di Cagliari, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Bologna, Spezia, Torino, Udinese, Milan, Parma e Roma. Sarebbero serviti infatti 14 voti per il via libera all’offerta di Sky.