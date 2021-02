Diritti Tv Serie A 2021/24 non assegnati. Oggi la Lega convocherà una nuova Assemblea

vedi letture

Nemmeno nel corso dell'Assemblea odierna i 20 club di Serie A sono riusciti a trovare un accordo per l'assegnazione dei diritti tv del nostro campionato in Italia per il triennio 2021/24: 'solo' 11 voti a favore di DAZN e 9 astenuti il risultato di una votazione che non ha portato al raggiungimento di 14 voti a favore di una proposta, ovvero il requisito minimo per la fumata bianca.

A questo punto, tutto rimandato a una prossima riunione: la Lega Serie A informerà a breve su data e orario.