Domani Ajax-Roma, Mkhitaryan e Smalling out dalla rifinitura. Le ultime da Trigoria

Vigilia di Europa League per la Roma, attesa domani dall'andata dei quarti di finale contro l'Ajax ad Amsterdam. Da Trigoria, da segnalare l'assenza dalla rifinitura di Mkhitaryan e Smalling: la seduta è iniziata in sala video, poi riscaldamento e attivazione muscolare. A seguire prove tattiche con partitella. Infine, lavoro specifico per Karsdorp (essendo squalificato, non partirà con la squadra).