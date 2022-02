Domani Milan-Lazio, Pioli esalta Sarri: "Squadra allenata molto bene con giocatori di qualità"

Nella sua intervista a Sportmediaset, alla vigilia della sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è soffermato così sugli avversari biancocelesti: "La Lazio è allenata molto bene con giocatori di grande qualità. Il reparto offensivo è di altissimo livello. Dobbiamo cercare di chiudere gli spazi e creare soluzioni offensive per mettere in difficoltà i nostri avversari. Se metterò in campo i migliori? Assolutamente sì, sarà molto importante l'allenamento del pomeriggio per capire le condizioni ma scenderà in campo la formazione migliore possibile".