Donnarumma in scadenza, doppia proposta del Milan. Anche un annuale: non c'è l'accordo

Doppia pista per provare a convincere Gianluigi Donnarumma a firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il Milan - riporta 'Sky' - ha messo sul piatto sia un biennale che un contratto di un solo anno per trattenere il giocatore almeno per un'altra stagione e tornare a discutere di un rinnovo più a lungo termine tra qualche mese.

Al momento, però, non c'è l'accordo: sul piatto un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione, un'offerta non all'altezza delle richieste del portiere della Nazionale.