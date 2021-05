Due giorni all'assemblea dei soci Exor: aumento di capitale o apertura a un fondo per la Juve?

Tra due giorni ci sarà l'assemblea dei soci di Exor e da questa potrebbero arrivare decisioni importanti anche in chiave Juventus. La holding che detiene la maggioranza del club torinese, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola, potrebbe decidere per un eventuale aumento di capitale o anche per l'apertura a un socio di minoranza come un fondo d'investimento.