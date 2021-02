Due gli Spezia nella storia firmati Volpi: quello di Serena e quello di Italiano

Due dei cinque Spezia storici, da ricordare, portano la firma di Gabriele Volpi. Sono quelli targati 2011-12 e 2019-20: ovvero quello che vinse il Triplete di Serie C e quello che conquistò la storica promozione in Serie A.

Il primo aveva in Vannucchi ed Evacuo le sue stelle più brillanti, mentre Lucioni e Rivalta erano i puntelli difensivi con Grauso in cabina di regia a dirigere le operazioni. Il secondo invece aveva nel tridente Nzola-Galabinov-Gyasi il punto di forza offensivo, in capitano Terzi il baluardo difensivo e in Matteo Ricci il cervello.

Gli altri tre Spezia storici, che avevamo ricordato nel giorno della promozione in Serie A, erano quelli del 1999-2000 targato Andrea Mandorlini e che aveva in Zaniolo senior, Coti e Chiappara gli uomini più rappresentativi di una cavalcata che non conobbe sconfitta e un portiere entrato nell’immaginario collettivo come l’argentino Rubini. Poi quella del 2005-06 che conquisto la prima Serie B con Massimiliano Guidetti, idolo indimenticato della piazza anche 15 anni dopo, a trascinar la squadra a suon di gol. E ovviamente la squadra dei Vigili del Fuoco che vinse lo Scudetto battendo anche il Grande Torino e che aveva in Giovanni Costa la propria bandiera

Spezia 1943-44 Bani; Persia; Amenta, Borrini, Scarpato; Tommaseo, Gramaglia. Tori; Rostagno, Angelini, Costa. Allenatore: Barbieri

Spezia 1999-2000 Rubini; Sottili, Bordin, Milone: Chiappara, Catalano, Mingazzini, Coti; Salsano, Fiori (Carlet); Zaniolo. Alleatore: Mandorlini

Spezia 2005-06 Rotoli; Bianchi, Maltagliati, Fusco, Gorzegno; Ponzo, Grieco, Padoin; Alessi; Varricchio, Guidetti. Allenatore: Soda

Spezia 2011-12 Russo; Rivalta, Bianchi, Lucioni; Casoli, Bianco, Grauso, Pedrelli; Vannucchi; Guerra, Evacuo. Allenatore: Serena

Spezia 2019-20 Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Magggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola. Allenatore: Italiano