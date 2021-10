Dybala: "Giocare alla Juventus non ti garantisce che vincerai, bisogna fare qualcosa in più"

vedi letture

Intervistato da Sky Sport, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala commenta così il match perso sul campo dell’Hellas Verona: “È difficile dare una spiegazione alla situazione in cui siamo. A volte bisogna parlare meno e fare qualcosa in più. Oggi non dobbiamo cercare alibi e scuse, ma guardarci dentro e pensare a tutto quello che stiamo sbagliando. Serve tirare fuori qualcosa che non abbiamo in questo momento. Non basta essere belli per giocare a calcio. Il campionato italiano è molto complicato e ognuno di noi deve sapere se sta facendo bene o male. Essere alla Juve non ti garantisce che vincerai, devi dare qualcosa in più perché tutte le squadre vogliono vincere”.

Sugli obiettivi: “Adesso dobbiamo pensare alla gara di martedì. Abbiamo un’altra competizione dove possiamo centrare il primo obiettivo della stagione che è la qualificazione agli ottavi. Dobbiamo dimostrare qualcosa a noi stessi, così non va bene. Il gol mancato oggi? Cerco di dare sempre il meglio per la squadra, oggi è stato bravo il portiere avversario. Ho preso un palo con il Sassuolo e una traversa oggi, le cose non stanno andando benissimo ma speriamo che con una vittoria comincino a girare bene per noi”.