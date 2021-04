Dybala-Ronaldo insieme dal 1'. È solo la sesta volta in questa stagione: ultima Juve-Sassuolo 3-1

vedi letture

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in campo insieme. Quasi una novità, per la Juventus in questa stagione. In assoluto, nel 2020/2021, Juve-Parma sarà soltanto la tredicesima gara in cui i due giocheranno almeno un minuto insieme. Da titolari, però, si scende alla sesta: l’ultima è stato il 3-1 della Juventus in casa contro il Sassuolo del 10 gennaio.