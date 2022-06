Dybala sempre più nerazzurro. Intanto arriva l'annuncio... del ristoratore: "Benvenuto all'Inter"

Paulo Dybala all'Inter, ormai, è soltanto questione di tempo. Dopo i contatti degli ultimi giorni, dal vivo o telefonici, l'argentino è sempre più vicino a diventare nerazzurro. Intanto, di queste tinte sta colorando le sue vacanze, trascorse a Miami anche in compagnia del connazionale e amico Joaquin Correa. E proprio dalla Florida arriva un annuncio, ovviamente non ufficiale.

"Benvenuto all'Inter". Per il comunicato, come detto, bisognerà aspettare. Ad anticipare i tempi ci ha pensato il titolare del ristorante 'Forte dei Marmi' di Miami, dove la Joya e il Tucu hanno cenato insieme nella notte italiana. Pubblicando una foto che li ritrae insieme, con la dicitura "Benvenuto all'Inter". Manca il like di Dybala, ma come la firma sul contratto forse è solo questione di tempo.