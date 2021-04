Dybala vuole restare, ma con la Juve è gelo: tutto in standby, appuntamento a fine stagione

La questione legata al rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus è in standby. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'appuntamento è fissato a fine stagione e non prima. Meglio parlarne quando si avrà certezza degli obiettivi raggiunti e di quale sarà la programmazione per la stagione 2021/22. Tra le parti è calato il gelo, non ci sono stati ulteriori contatti dopo dicembre scorso, ma il finale della storia è tutto da scrivere, visto che l'idea della Joya è ancora quella di restare.