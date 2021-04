È nata la Superlega! Sticchi Damiani: "Partecipanti si autoproclamano partecipanti, non mi piace"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa in merito sospensione del campionato di Serie B, soffermandosi anche sulle recenti novità della Superlega: "Non mi piace il metodo di individuare una Superlega nella quale i partecipanti si autoproclamano partecipanti, con sole cinque posizioni variabili. Quindici sono garantiti e cinque in base al merito sportivo, già questo non mi convince. Poi bisogna vedere che tipo di impatto avrà sul campionato nazionale, sulla Serie A. In questo momento - le parole riportate da tuttocalciopuglia.com - abbiamo talmente tante cose a cui pensare, che siamo presi dal campionato che stiamo disputando. È la nostra superlega"