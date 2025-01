Ufficiale Ebosse va a giocare in Polonia. L'Udinese cede il difensore in prestito allo Jagiellonia

"Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito fino a fine stagione il diritto alle prestazioni sportive di Enzo Ebosse allo Jagiellonia. Ad Enzo un grande un bocca al lupo per la nuova esperienza in Polonia". Questa la nota ufficiale con cui il club friulano annuncia la partenza del difensore classe '99 verso la società che che milita in Ekstraklasa, la massima divisione del campionato polacco.

Francese naturalizzato camerunense, Ebosse è reduce da un gravissimo infortunio al ginocchio che si è procurato nel febbraio del 2023. Da allora il calciatore ha disputato solo qualche spezzone di gara, circostanza che ha portato il club friulano alla decisione di cederlo in prestito in Polonia perché ritrovi il ritmo gara. Il 25enne nella stagione corrente ha collezionato 2 presenze in Serie A, una in Coppa Italia e 2 in Primavera 1.

In carriera vanta 26 gare con i bianconeri, 69 sfide con il Lens B, con cui ha siglato anche un gol, 34 incontri con l'Angers, 19 match con il Le Mans, 6 partite con il Lens e 5 gettoni con il Le Mans B. In Nazionale è sceso in campo 3 volte con il Camerun, mentre sono 7 le apparizioni con la Francia Under 16.