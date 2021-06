Emozione Locatelli: "La prima volta che ho visto De Rossi ero in soggezione: è un riferimento"

Chi è il modello e il punto di riferimento di Manuel Locatelli? Risponde il centrocampista del Sassuolo dal Media Centre di Casa Azzurri a Coverciano. "Daniele De Rossi: non aveva il 5 come me in Nazionale ma è stato un esempio e lo è. Avevo anche soggezione a parlarci, ho vissuto come voi il Mondiale del 2006 quando andava a calciare il rigore in finale. Per me è un privilegio averlo qua, mi auguro di raggiungere i suoi livelli. Ora che l'ho conosciuto posso dire che è una brava persona. Che tecnico sarà? Per l'idea che aveva da giocatore, vorrà impostare il gioco in possesso palla, sul dominio. Sarà un allenatore carismatico, lo si nota anche qui, nel parlarci, sarà un allenatore carismatico, è certo".