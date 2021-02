"Eriksen sta crescendo. Perisic creda in se stesso". Rivedi Conte dopo la vittoria con la Lazio

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria sulla Lazio per 3-1, ha parlato anche di Eriksen e Perisic. Rivedi il video con le parole dell'allenatore nerazzurro: "Christian ha giocato in diversi ruoli, sia da trequartista che da interno. Come ho detto in passato secondo me ha avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi e per capire il calcio italiano, che non è semplice perché molto tattico. Adesso inizia anche a capire bene la lingua, sta crescendo e in campo si vede. Posso contare su di lui e sono più sereno. Con Perisic abbiamo dovuto lavorare, nasce esterno d'attacco ma si è messo a disposizione con umiltà. Gli faccio i complimenti. Sta facendo bene, ha ottime qualità e deve credere più in se stesso, ha tutto per fare grandi cose in questo ruolo".