Errore di Ospina e Demme, il Bologna ringrazia: Soriano riapre il match col Napoli, 2-1

Il Bologna torna in partita al 73esimo del match contro il Napoli valido per la 26esima giornata di Serie A. Ospina dà una palla difficile a Demme, bravo Palacio a recuperare palla al limite dell'area avversaria e a dare il via a un'azione finalizzata da Soriano, che da ottima posizione non può sbagliare.

