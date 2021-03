esclusiva Alessio: "Juve, Aguero non può bastare. Serve intervenire anche in altri settori"

Angelo Alessio parla della Juventus e del futuro della squadra bianconera. Si parla di Aguero come possibile rinforzo e ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "Come calciatore non si discute però deve essere funzionale al gioco di Pirlo. Si possono prendere tanti giocatori ma occorre fare una valutazione di questo genere. E' un goleador, ha esperienza e può far bene anche in Italia però il discorso è più ampio".

Potrebbe essere adatto anche per aumentare la competitività a livello internazionale...

"Certo, anche la qualità della squadra ma oltre ad Aguero serve intervenire a centrocampo".

E' stato il punto debole dei bianconeri...

"Quest'anno si è parlato del centrocampo come punto debole perchè tutti pensano ad anni fa quando c'erano Pirlo, Pogba, Marchisio, Vidal. Ora ha altri giocatori. L'eventuale arrivo di Aguero non può bastare".

Aguero con CR7 si integrerebbe bene?

"Penso di si ma anche Morata al di là dell'infortunio ha fatto bene e ora è tornato. Ripeto la Juve del futuro non può dipendere da Ronaldo o da Aguero".

Serve un regista?

"La Juve ha problemi finanziari e non so quanto si potrà spingere a certi acquisti. Serviranno cessioni anche. Non avrà un certo tipo portafoglio a disposizione, un budget di anni fa e quindi dovrà fare di necessità virtù, cedendo e acquistando".

L'Inter al 90% ha vinto lo scudetto?

"Visto come si sta comportando da gennaio credo che tutto passi dall'Inter stessa, che ha dimostrato coesione e compattezza. Non vedo chi possa togliergli questa possibilità".