esclusiva Brini: "Joronen può essere ok per il dopo Musso ma non escludo soluzione estera"

Una chiacchierata sull'Udinese insieme a Fabio Brini, ex portiere dei friulani. "Musso e De Paul erano due partenze da mettere in programma - dice a Tuttomercatoweb.com - hanno portato nelle casse denaro utile per poi affrontare una campagna acquisti di un certo livello.

Come si sostituisce Musso?

Se i dirigenti in passato hanno guardato a Musso mi viene da dire che cercheranno un portiere giovane, magari non non in Italia ma fuori"

Si parla però molto di Joronen del Brescia...

"Può essere un portiere in grado di fare al caso dell'Udinese. Poi come sempre sarà il campo a giudicare. Il ruolo del portiere per l'Udinese è delicato perché Musso ha portato punti pesanti per la salvezza. E' da ponderare bene la scelta"

E di Joronen che pensa?

"Può esser il profilo giusto ma non escludo una soluzione dall'estero".

E De Paul invece come si rimpiazza?

"In Italia uno come lui non lo trovi ma devi andare all'estero"

Intanto è pronto per rientrare Pussetto

"Nella passata stagione l'Udinese aveva fatto una campagna acquisti importante però ci sono stati poi vari infortuni che hanno penalizzato la squadra, vedi anche Deulofeu non solo quello di Pussetto".

Per la prossima stagione sono stati accostati Parolo e Lulic: che ne pensa?

"Possono portare esperienza ma debbono saper mettersi a disposizione di una squadra come l'Udinese. Devono arrivare con lo spirito giusto"