Bruscolotti: "Ibra-Lukaku, brutto per i bimbi. Lo dico io che sferrai un pugno a Elkjaer"

Giuseppe Bruscolotti è stato un difensore che a volte per fermare gli avversari ha dovuto usare anche le maniere forti. Ma parlando a Tuttomercatoweb.com dice: "Per quanto riguarda la rissa Ibra-Lukaku sono state immagini negative, che non dovrebbero esserci soprattutto per i ragazzi che vedono in loro degli idoli. Certe cose devono essere evitate. Se proprio devono confrontarsi meglio che lo facciano negli spogliatoi dove non sono visti. Sono cose che succedevano anche ai miei tempi ma noi le facevamo nel sottopassaggio, non in mezzo al campo. Certo, poi qualche volta certi episodi sono accaduti anche in campo ma non condivido queste cose perchè ne viene fuori una brutta immagine per i bambini".

Lei fu protagonista di qualche episodio in campo...

"Io una volta rifilai un pugno al mio diretto avversario, Elkjaer, e fui espulso. Cosa accadde? Le solite cose di campo, ci sono delle gare più accese e con l'avversario si faceva la guerra a chi ne dava di più. Il calcio era questo. Ma risse vistose è meglio non succedano".

Quando si ritroveranno che succederà?

"Se avranno uno scontro di gioco qualcosa succederà; non è finita lì, non credo, considerando i personaggi, la mole e la stazza. Ognuno vorrà prevalere".

Due parole adesso anche sul Napoli...

"E' un momento particolare, bisogna risalire e non si può sbagliare, La lotta Champions è dura e le concorrenti sono tante".

Che pensa di Benitez o Mazzarri per un eventuale post Gattuso?

"Mi auguro resti Rino, ci mette l'anima, vuol bene a questa città e ci sono i presupposti per andare avanti. I momenti difficili possono esserci ma c'è anche una gara da recuperare e la squadra comunque è in tutte le competizioni. Sono i classici attacchi che arrivano da tutte le parti per mettere in subbuglio l'ambiente".