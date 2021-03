ESCLUSIVA TMW - Calisti: "Lazio molto brutta. Quarto posto? Non sono per niente fiducioso"

esclusiva Calisti: "Lazio molto brutta. Quarto posto? Non sono per niente fiducioso"

"Di buono c'è il risultato, per il resto è stata una partita brutta, gestita male dietro2. Ernesto Calisti, ex difensore della Lazio è rimasto deluso, al di là della vittoria, dalla prestazione di oggi della squadra di Inzaghi. "Il fallo da rigore di Fares era evitabile, il suo avversario andava verso l'esterno e occorreva temporeggiare. Ma anche sul secondo gol è stato commesso un errore. Non so perchè non si prenda in considerazione Musacchio", dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. "Anche i cambi sono stati discutibili, dovevano esser fatti prima. Va bene mettere Escalante e Lulic ma non avrei tolto contemporaneamente Correa e Immobile. E' stato un azzardo, per fortuna poi è arrivata la vittoria. Ma è stata una brutta Lazio".

Come si spiega questa situazione?

Mancano i difensori titolari e poi l'allenatore ci mette del suo. Con la Juve ad esempio c'erano 4 giocatori fuori ruolo. In certi casi bisogna fare meno danni possibile. Acerbi è un centrale e in quel ruolo dà il meglio di sè. Invece ultimamente è stato impiegato sul centro sinistra. Poi ripeto Musacchio non si capisce perché non venga utilizzato. Va bene ha commesso un errore col Bayern però poi è stato tolto dopo mezz'ora ed è stata una mossa discutibile. E' stato preso come alternativa e invece gioca Patric titolare che non mi convince affatto".

Per la Champions come la vede?

"Sarà importante vincere col Toro, ma vedere la Lazio che fa fatica col Crotone e anche con un Immobile non in condizione ottimale, non mi fa pensare bene. Se questa è la situazione è dura, non sono fiducioso e mi auguro ovviamente di sbagliarmi. Col Bayern ora servono i titolari. Per il morale occorre fare una bella partita"