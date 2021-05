esclusiva Di Donato: “Pirlo imparerà dagli errori. Napoli caduto sul più bello”

“La Juve in Champions? È un risultato importante. Sembrava scontato che restasse fuori e invece grazie al pareggio del Verona ha centrato il traguardo”. Così a Tuttomercatoweb Daniele Di Donato.

La prima stagione di Pirlo: due trofei e la Champions.

“Fare l’allenatore non è semplice. Ha dalla sua due trofei e una qualificazione in Champions. È il prossimo anno avrà una stagione alle spalle. Imparerà dai suoi errori, può solo migliorare”.

E il Napoli?

“Non pensavo che andasse fuori dalla Champions. Alla fine è caduto sul più bello. Dispiace”.

Serie B: la finale sarà Venezia-Cittadella.

“Due squadre che hanno giocato un campionato equilibrato guidate da due allenatori capaci. Il Cittadella è una realtà importante, prima o poi farà il salto”.

E i playoff di C?

“Le più attrezzate sono Padova e Catanzaro. Sta facendo molto bene anche il Palermo, vincere contro l’Avellino non era facile”.

E lei, mister? Con la Vis Pesaro ha centrato la salvezza.

“Sono subentrato a novembre e da febbraio abbiamo messo una marcia in più. A gennaio ci davano tutti per spacciati, da febbraio siamo stato la quinta squadra che ha fatto più punti. La salvezza non era per nulla scontata e abbiamo avuto ritmi da playoff. Il lavoro è stato buono. Poi ogni società fa le proprie valutazioni e decide se proseguire o meno. Prendo atto della decisione e mi rimetto in gioco. Cercherò di trovare un’altra situazione intrigante dove fare calcio. I risultati a Pesaro sono stati buoni”.