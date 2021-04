ESCLUSIVA TMW - Flachi: "Fossi Vlahovic resterei in viola. Andando via non sempre hai certezze"

esclusiva Flachi: "Fossi Vlahovic resterei in viola. Andando via non sempre hai certezze"

Il futuro di Dusan Vlahovic visto da Francesco Flachi, ex viola oltre che ex blucerchiato. "Fossi lui io rimarrei - dice a Tuttomercatoweb.com - perché ora sta bruciando le tappe, ma ogni anno è possibile migliorare ancora il bagaglio tecnico. Restando ha la possibilità di giocare e può essere costruita una squadra intorno a lui, può crescere e diventare ancor più più forte. Mi auguro che non sia il suo caso ma quando certi giocatori vanno via per una big poi a volte non giocano e devono cercare un altro club per trovare più spazio con tutte le difficoltà legate ad uno stipendio alto. Preferirei ripeto restare a Firenze poi bisogna vedere anche le ambizioni della Fiorentina, che comunque può diventare grande".

In che cosa lo vede migliorato?

"E' più cinico, è bravo nel tenere la palla, ora è diventato un punto di riferimento per la squadra. Poi quando un giocatore ha sicurezza può fare cose che non ti aspetti".

Passando alla Samp, che idea si è fatto sulla questione Ranieri?

"E' una situazione strana e mi spiace perchè Ranieri e Quagliarella devono essere punti fermi per il futuro. Ranieri alla Samp sta centrando gli obiettivi prefissati. Non è uno squadrone e Ranieri sta facendo il massimo esaltando le qualità dei giocatori. Quanto a Quagliarella non bisogna nemmeno arrivare a questi punti, il contratto gli va fatto per quanto ha dimostrato e per riconoscenza anche per il no alla Juve. Può insegnare: Fabio si merita di restare un anno o anche di più da giocatore a Genova"