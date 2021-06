ESCLUSIVA TMW - Fresi: "Inter, Calhanoglu gran colpo. Se parte anche Lautaro punto su Sanchez"

esclusiva Fresi: "Inter, Calhanoglu gran colpo. Se parte anche Lautaro punto su Sanchez"

"Calhanoglu è un colpo importante, è ciò che serviva all'Inter". Si esprime così a Tuttomercatoweb.com Totò Fresi, ex difensore nerazzurro. "Per me il turco in quel ruolo è uno dei più forti. Calcia da lontano, ha visione di gioco, qualità".

Adesso però ci saranno anche le cessioni...

"Sicuramente l'Inter qualcosa dovrà vendere per incassare. Certo, per competere a livello europeo poi può essere dura".

Hakimi come può essere rimpiazzato?

"Con un altro buon esterno: giocatori della sua qualità non ne vedo all'Inter".

Potrebbero esserci altre partenze...

"Non credo basti una cessione eccellente, anche se con l'arrivo di Calhanoglu aumentano sponsor e entrate".

Lautaro potrebbe partire...

"Secondo me è l'unico che può far fare cassa. Io lo venderei: con Calhanoglu dietro a Lukaku l'Inter può comunque far bene".

E Lautaro come si sostituisce?

"C'è Sanchez. Ti spezza la partita, ha gamba e per un anno giocando con continuità può far bene. Può giocarne tante".

Inzaghi come lo vede all'Inter?

"Arriva in una piazza difficile, peraltro i nerazzurri sono reduci da un'annata in cui hanno vinto lo scudetto. Però Inzaghi in questi anni ha ottenuto ottimi risultati ed è giusto dargli questa possibilità".