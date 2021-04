esclusiva Roccati: "Gigio spero resti in eterno al Milan. Credo ancora nel calcio romantico"

Due anni fa Marco Roccati ci disse: "Carnesecchi è il portiere del futuro". Ancora deve dimostrare tanto ma il portiere ora alla Cremonese pare essere sulla strada giusta anche verso la serie A. E oggi al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com lo stesso Roccati dice: "Sta facendo il suo percorso e sta facendo vedere di essere di affidabilità e qualità. Deve affinarsi ma ha vent'anni e ci mancherebbe altro. Ne sentiremo parlare sempre più". Poi su Donnarumma: "Credo resti a Milano in eterno salvo non arrivi un'offerta super per il club. Voglio vedere ancora un aspetto romantico del calcio e ritengo che sia giusto che la sua storia iniziata al Milan possa continuare con quella maglia. Per un ragazzo di vent'anni come lui credo che non cambi avere un milione in più o in meno. Oltretutto i rossoneri hanno investito su di lui quando era ancora un ragazzino e sarebbe bello vederlo ancora a lungo nel Milan".

