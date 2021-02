esclusiva Serena: "Spezia, non abbassare la guardia. Cessione? Spero garantisca continuità"

Lo Spezia prosegue nella sua corsa verso la salvezza. La vittoria di sabato scorso contro il Sassuolo ha permesso alla formazione di Italiano di raggiungere quota 21 punti e tenere a distanza il terzultimo posto rappresentato dal Cagliari e distante cinque lunghezze. "Penso che lo Spezia sia in una posizione che in pochi all’inizio della stagione si aspettavano - esordisce così ai nostri microfoni Michele Serena, tecnico aquilotto del Triplete di Serie C campionato, Coppa Italia e Supercoppa nel 2011-2012 -. Ho visto la partita sabato, e non è la prima vista il legame con La Spezia dopo la mia esperienza lì, e posso solo dire che devono continuare su questa strada".

La classifica non lascia tranquilli però certamente fa lavorare con più ottimismo.

"Non devono abbassare la guardia perchè alle spalle ci sono tre squadre che sinceramente all’inizio dell’anno non ci si aspettava in zona retrocessione come Torino, Parma e Cagliari. Queste tre squadre hanno nelle corde la possibilità di recuperare e lo Spezia non deve sentirsi al sicuro anche se va detto che la classifica sorride. Ma le tre squadre sopra citate si sono mosse bene sul mercato e potrebbero anche risalire la china".

Adesso ci sarà il Milan, può essere considerato un jolly da affrontare con attenzione.

"Italiano se l'è sempre giocata contro tutti e penso che non faccia il discorso che non c’è nulla da perdere. Se la giocherà con il Milan come del resto ha fatto a Napoli per esempio o a Roma in Coppa Italia. Per cui sabato sera sarà una partita da vedere".

Venendo alle notizie fuori dal campo che effetto le fa sapere che Volpi può lasciare la società?

"E' il mercato anche questo. L’importante è che arrivi, come ho letto in giro, una proprietà forte economicamente parlando e che possa garantire una certa continuità dopo i 12 anni trascorsi con Volpi perchè prima lo Spezia ha patito qualche pena di troppo".

Che stagione è stata la sua sulla panchina aquilotta con il ritorno in Serie B?

"Fantastica. Un'annata strepitosa che resterà negli annali perchè vincemmo il campionato, la Coppa Italia di C e la Supercoppa. Un triplete in C tutt’ora unico. Da lì poi, una volta conquistata la cadetteria, è sfociato tutto nel capolavoro di Italiano con il salto definitivo. Penso che il lavoro di Italiano sia stato la ciliegina sulla torta".